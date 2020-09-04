شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حسين: حجب الأخبار لحماية المواطنين لا يمكن في ظل السوشيال.. وجبر: لا يوجد حجب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أنه يجب أن تكون هناك حرية أكبر في تناول بعض القضايا مع وجود ضوابط تحكم الأمر مثل عدم التعرض للجيش ومؤسسات الدولة لكن غير ذلك يمكن التحدث حوله، فحجب الأخبار لحماية المواطنين لا يمكن أن يحدث في ظل السوشيال ميديا.

وعقب الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أنه لا يوجد حجب للمعلومات ولا نعمل على وجود ذلك فأخطاء الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية، والغرض من هذه الورشة هو الاتفاق على كيفية تناول قضايا الأمن القومي وليس وضع قيود.

جاء ذلك في الورشة الاعلامية التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الإعلام وقضايا الامن القومي»، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد كبير من الاعلاميين .