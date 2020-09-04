شكرا لقرائتكم خبر عن أيوب: يجب التأكيد على قيام كل وسيلة إعلامية بدورها المنوط بها من خلال تحديد الأدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، أن دور وسائل الإعلام هو تشكيل الهوية الوطنية والثقافية، ويجب التأكيد على قيام كل وسيلة إعلامية بدورها المنوط بها من خلال تحديد الأدوار.

وقد شارك ايوب في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو ، تحت عنوان "الاعلام وقضايا الامن القومي " ، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، وعبد الصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، وبمشاركة عدد كبير من الاعلاميين .

وأشار ، يجب العمل على إعادة تقديم الفنون الناعمة المصرية فكريًا وثقافيًا، مضيفًا أنه لا يمكن المساس بالأمن القومي المصري ولكن انتقاد المسئولين التنفيذين ليس أمنًا قوميًا.

وأضاف أيوب، أنه يجب العمل كذلك على أن يكون لوسائل الإعلام دور كبير على السوشيال ميديا نظرًا لتأثيرها الكبير على المجتمع، ويجب العمل على الاتفاق على معايير ومحددات الأمن القومي المصري لأنه هناك أكثر من 25 تعريفًا للأمن القومي، كما يجب تدريب شباب الصحفيين والإعلاميين.