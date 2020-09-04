شكرا لقرائتكم خبر عن الباز: يجب توفير المعلومة الموثقة بشكل سريع للحفاظ على السبق واستباق الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس تحرير وإدارة الدستور، أننا نحتاج للعمل أكثر على تطوير الضوابط الإعلامية للعمل على رفع الوعي لدي المواطنين، بالتركيز على أهمية توفير المعلومة الموثقة من مصادرها في أسرع وقت للحفاظ على السبق واستباق الشائعات.

وقد شارك الباز في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الاعلام وقضايا الامن القومي»، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد كبير من الاعلاميين .