شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحي (سفاجا / ضبا ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحى سفاجا / ضبا السعودى والتى تمر عبر المملكة العربية السعودية للدول العربية الشقيقة بعد توقفها لعدة اشهر لاتخاذ المملكة لإجراءات احترازية خاصة واغلاقها للمنافذ البرية والبحرية مع الدول المجاورة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 65 شاحنة بضائع باجمالى وزن 1945 طن خضروات وموالح وفواكه وبضائع عامة متنوعة و55 سائق .

ويأتى ذلك فى اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن حل مشاكل التصدير الى السعودية والدول العربية الشقيقة حيث قامت وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب السعودى واستجاب الجانب السعودى لطلب مراجعة الاجراءات الاحترازية واصدار تعليمات مناسبة لتسهيل حركة الشاحنات بين الجانبين وفى نفس الوقت ضمان اتباع اجراءات مناسبة تحقق الوقاية من انتشار فيروس كورونا .

واشاد الفريق كامل الوزير وزير النقل بهذه الاجراءات من قبل السلطات السعودية ووجه بتقديم كافة التسهيلات للحفاظ على استمرارية التصدير عبر ميناء سفاجا البحرى لحماية صناعة صادرات الخضروات والفواكه المصرية وتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة من السلع والصادرات المصرية مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا .

كما وجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر على مدير الميناء بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى واتباع كافة التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة عبر الميناء وكذلك تطهير وتعقيم السفينة والارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام كافة العاملين بالإجراءات الوقائية .