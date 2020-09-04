شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. تشميع مركزين للدروس الخصوصية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وإدارة بندر دمنهور التعليمية، بحملة على مراكز الدروس الخصوصية أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

بسبب كورونا.. تشميع مركزين للدروس الخصوصية فى البحيرة

وكانت الحملة قامت بالمرور على مراكز الدروس الخصوصية في دمنهور وتبين للجنة المشكلة للمرور وجود مركزين في المدينة يعملان وبهما طلاب، وقامت اللجنة بغلقهما وتشميعهما وضبط مالكيهما.

بسبب كورونا.. تشميع مركزين للدروس الخصوصية فى البحيرة

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في البحيرة، والمرور الدائم على كافة المراكز التعليمية بنطاق الوحدات المحلية بالمحافظة، وأصدر قرارًا حمل رقم ٣٥٤ بذلك.

بسبب كورونا.. تشميع مركزين للدروس الخصوصية فى البحيرة

بسبب كورونا.. تشميع مركزين للدروس الخصوصية فى البحيرة

بسبب كورونا.. تشميع مركزين للدروس الخصوصية فى البحيرة