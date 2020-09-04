شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إلغاء الإجازات الأسبوعيه لعمال طريق شركات البترول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المسؤلين عن اعمال تطوير طريق شركات البترول بشبرا الخيمه بالغاء الاجازات الاسبوعيه الجمعة والسبت والعمل طول الاسبوع لدفع الاعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للإنتهاء من المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف لإستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول في القطاع الثاني

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ يرافقه المحافظ الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبه السكرتير العام والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس محمد الشامي استشاري المشروع لليوم الثانى على التوالى

وتابع المحافظ اعمال التطوير بطريق شركات البترول حيث يبدا التطوير من نزله كوبرى مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار امام شركات البترول بالاضافة إلى استغلال بعض المساحات لاقامة كورنيش على ترعة الاسماعيلية بحى شرق شبرا الخيمة بشكل لائق وخلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة مما يضيف شكلا حضاريا جديدا للمنطقة

و تفقد المحافظ ومرافقوه مستجدات الأعمال وإستعراض المعوقات والمشكلات التي تعترض إنجاز المشروع وتأخيره وشاهد أعمال التدبيش لترعة الاسماعلية ووضع طبقة الأساس تمهيدا لرصف الطريق وتوسعته وعمل أماكن إنتظار بشكل حضاري.

كما شاهد البدء في تطوير ورصف الطريق البديل موازي لطريق 2 لشركات البترول كما طالب المحافظ بوضع جدول زمني محدد وملزم لجميع أعمال المشروع لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن

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