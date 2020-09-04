شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الكيانات الثلاث.. حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل سبل مواجهة التهديدات الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين ، محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي، وانتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري وتشكيل الوعي الجمعي، وصد الهجمات والحملات التي تقودها المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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