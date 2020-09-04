شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم السحماوي لخروجه للمعاش بعد خدمه 38 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لمسة وفاء من العاملين بالادارة المحلية بمركز ومدينة دسوق تم تكريم المحاسب عبدالرحيم السحماوى سكرتير عام مركز ومدينة دسوق تحت رعاية اللواء، حسين لبيب حسين رئيس مركز ومدينة دسوق وذلك لبلوغه السن القانونيه.

وأشاد الحضور بالسيره العطره للسحماوي خلال فترة عمله، وتمنوا له حياه سعيده جديده حيث تفقد العديد من المناصب خلال 38سنه منها

سكرتير قرية العجوزين، رئيس قرية ابو مندور، رئيس لحى جنوب دسوق، رئيس قرية محلة دياى، رئيس قرية سنهور المدينة وأخيرا سكرتير عام لمركز ومدينة دسوق

وقدم السحماوى كل الشكر والتقدير للحضور وقال لهم اسمحوا لى أنقل لحضراتكم ما أشعر به الآن بعد ان جاء ميعاد انتهاء مسيرة الحياة العملية التنفيذية فهي لحظة صعبة ولكن لابد منها ونحمد الله عز وجل أن هذه اللحظة جاءت بعد رحلة كفاح طويلة امتدت لأكثر من 38 عاما قضيتها في الإدارة المحلية، وبذلت فيها ما أوتيت من جهد وعرق ووضعت نصب عيني الثقة الغالية التي أولاني بها كل من تشرفت بالعمل معه، فكلما كانت ثقتهم في شخصي وتشجيعي كلما زاد إصراري على العمل، ولقد واجهت في رحلتي الوظيفية فترات عصيبة أهمها فترة أحداث يناير وما تبعها من تحديات كبيرة واجهناها معا باقتدار وصبر وعزيمة للعبور بمجلس المدينة إلى بر الأمان وتجاوزنا تلك الفترة العصيبة والحمد لله الحمد لله الذي وفقني لأعبر هذه المرحلة الدقيقة والتي مرت بسلام واستطعنا فيها لم الشمل وكسب ثقة الزملاء العاملين بالديوان وكذلك كسبنا ثقة اهلنا من مركز ومدينة دسوق ومنا هنا أقدم الشكر لكل من ساندني وشملني بمحبته وبكرمه كما أشكر كل الزملاء الذين شاركوني رحلة الكفاح عملنا بروح الأسرة وروح الفريق الواحد فكان الوفاء والحب والاجتهاد لكسب ثقة الجميع. أتمنى ان تستمر هذه الروح الجميلة وتحافظوا عليها فهي التي تدوم وأطالبكم جميعا أن تكونوا دائما على قلب رجل واحد لمساعدة للنهوض بمركز ومدينة دسوق أكثر وأكثر. كما أوجه الشكر لأهالي مركز ومدينة دسوق على كرم أخلاقكم وحسن استقبالكم ومحبتكم وتشجيعكم لنا طوال الفترة الماضية. وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد والعباد.

حضر الاحتفال اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق وروؤساء الوحدات القرويه ونواب رئيس المدينه

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