شكرا لقرائتكم خبر عن البنات يكتسحن المراكز الأولى بالمدرسة الزراعية بمشتهر وحفل لتكريم المتفوقين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مدرسة مشتهر الثانويه الزراعيه بطوخ الطلاب العشرة الاوائل على مستوى المدرسه حيث اكتسحن الطالبات المراكز من الثانى حتى العاشر بينما احتل طالب واحد فقط المركز الاول بالمدرسه

قال كامل فرحات مدير المدرسه ان النسبه العامه للنجاح في المدرسه بلغت 53،5 % وهى نسبة إلى حد ما مرضيه للمدرسه مشيرا إلى انه سيتم ارسال كشف باسماء الاوائل لمديرية التربيه والتعليم وادارة التعليم الفنى لاختيار الطلاب على مستوى الادارة والمحافظه لتكريمهم

كما سيتم عمل حفل كبير في بداية العام الدراسى الجديد لتكريم الطلاب المتفوقين وتهنئتهم على ما حققوه من نجاح

من جانبه قال المهندس الصادق السيد مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم ان مدرسة الزراعه في مشتهر من اقدم المدارس الفنيه على مستوى المحافظه ولها نشاط واضح تعليميا على مستوى البيئه المحيطه بها علاوة على ان طلابها لديهم خبره كبيره في جميع المجالات مشيرا إلى ان الدوله تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى وبالخريجين في هذا المجال