شكرا لقرائتكم خبر عن "السيسى أمل كل المصريين" تريند على تويتر.. ومغردون: أعاد للدولة قوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج " السيسى أمل كل المصريين" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، أشاد فيه مستخدمو الموقع بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشروعات القومية التى افتتحها مؤخرا، بالإضافة إلى قراراته المصيرية فى حماية الأمن القومى للبلاد.



هاشتاج السيسى أمل كل المصريين

تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث كتب مجدى ميخائيل، عبر حسابه بموقع تويتر:"عادت الدولة قوتها، قررت وضع حد لهذه المهزلة، فلا يمكن السكوت، من باب القيم الأخلاقية والانسانية، وأيضا اقتصاديا، بأن يظل مافيا حيتان الاستيلاء على أراضى الدولة دون وجه حق".

وغرد محمد بيومى:" السيسي الوحيد الذي استطاع الانتصار عل أعداء الإسلام اخوان الشيطان والشيعه والأتراك عبيد الصهيونيه السيسي الوحيد الذي لم يبحث عن شعبيته أمام بناء دوله قويه قادره عظيمه مثل مصرالسيسي أستطاع بناء دوله حديثه فى خلال سنوات قليله السيسي هو المستقبل الأفضل لمصر".

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وأعرب أخر عن تقديره وحبه ودعمه للرئيس، قائلاً:" ياسيسي عنك منستغناش.. مالوش حسابات مع حد..مالوش فواتير مع حد.. عينه مش مكسوره لحد.. دراعه ما بيتلواش لحد.. السيسي حامي خزائن مصر..السيسي حامي مقدرات وثروات مصر".

وقالت زينب جاد من خلال تدوينها عبر الهاشتاج:" السيسي بيعيد بناء مصر من جديد لتخرج للعالم بالثوب الجديد الذي يليق بحضارتها العريقة فهي حقا جميلة ولكن لم تجد من يظهر جمالها للعالم ويزيح عنها غبار الزمن حتى جاء لها فارسها السيسي وأخذ بيديها وحلف ليعدي بيها لبر الأمان"، وكتب أحمد:" عارفين ان الحمل تقيل عارفين ان الاعداء كتير لكننا واثقين بالله انك قدها يا كبير".