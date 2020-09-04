شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات من تلفزيون الخليج 365: إلا رسول الله يتصدر..وفائدة الفازلين فى البكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تلفزيون الخليج 365 موجز التريندات لأهم القضايا والقصص التى تصدرت مواقع البحث والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، من إعداد محمود نصر وتقديم هشام عبد التواب ورغدة بكر

التريند الأول هو الغضب الكبير الذى انتاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد الرسومات المسيئة من صحيفة "شارلى إبدو" للنبى محمد، وهى الواقعة التى تكررت أكثر من مرة.

وأعادت مجلة شارلى إبدو الساخرة نشر الرسوم المسيئة للنبى محمد، بالتزامن مع انطلاق محاكمة مشتبه بهم فى دعم منفذى الهجوم اللى على مكتب المجلة فى يناير 2015، واللى أسفر عن مقتل 12 شخصًا، ‏من بينهم العديد من أشهر رسامى الكاريكاتير فى فرنسا.‏

التريند الثانى ولليوم الثالث على التوالى، تصدر هاشتاج #السيسي_غالي_بمصر_عالي، قائمة الترند فى مصر وبعض دول الخليج العربى.

وأشاد المغردون بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشروعات القومية اللى افتتحها مؤخرا، بالإضافة إلى قراراته المصيرية فى حماية الأمن القومى للبلاد.

والتريند الثالث كان من نصيب الفنانة اللبنانية الجميلة ماجدة الرومى، بعد ما كشفت صفحتها الرسمية تفاصيل لقائها مع الرئيس الفرنسي في فيديو شكرت خلاله ماكرون لما فعله مع لبنان، وزيارته للسيدة فيروز.

والتقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، فى ختام زيارته للبنان، وعبر ماكرون عن رغبته فى رؤية تعاون فنى لبنانى فرنسى بهدف مساعدة لبنان للنهوض من محنته.

أما التريند الرابع معانا النهاردة، أثار هاشتاج حوار الفازلين الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى خاصة موقع "تويتر"، بعد نصيحة طبيبة أمراض جلدية بضرورة وضع "فازلين"، أسفل العين قبل البكاء، لأنه يساعد على عدم ظهور الهالات السوداء وفق الطبيبة.

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واختلفت ردود أفعال الشباب والفتيات، حول الهاشتاج وسبب إطلاقه وصمم البعض "كوميكس" للسخرية من النصيحة.

والتريند الخامس كان من نصيب أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى والتى تخطت حاجز الـ 54 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أقل من شهر على طرحها.

وحازت أغنية "بالبنط العريض" على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لرواد السوشيال ميديا وهم مندمجين وبيرقصوا على أنغامها.

والتريند السادس رياضى وكان من نصيب ميسى نجم برشلونة الإسباني الذى قرر الاستمرار مع الفريق الكتالونى حتى نهاية عقده داخل كامب نو فى يونيو 2021، بعد أيام من التوتر داخل البارسا عقب قراره المفاجئ بالرحيل.

ووفقاً لتقارير إعلامية قرر ميسي البقاء فى برشلونة ، بعد اجتماع جمعه بوالده ووكيله أعماله خورخي ميسي فى منزله لمدة 68 دقيقة، تجنباً للدخول فى معارك قانونية مع الفريق الكتالونى الذى قضى داخل جدرانه 20 عاماً.

وآخر تريند رياضى محلى، وبالتأكيد عن أزمة محمود كهرباء نجم النادى الأهلى التى شغلت الشارع الرياضى المصرى منذ الأمس وحتى الآن.

ومنع النادى الأهلى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من التدريات الجماعية ، كنوع من العقاب الإضافى بعد مشادته أمس مع محمد الشناوي قائد الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض اللاعب اليوم مرانا انفراديا داخل الجيم، ليمثل ذلك استكمال للعقاب الأساسى تغريم كهربا مليون جنيه.