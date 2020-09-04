شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام يستنكر طريقة تعليم مدرس للنشء بالقرود والكلاب ويصفها بـ"المهزلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، طريقة محمد رضوان، مدرس علم نفس الذى يستخدم القرود والكلاب فى شرح مادته، بـ"قمة المهزلة"، ولا علاقة لها بمناهج التدريس وطريقة شرحها، بل أنها فقرة تصلح داخل السيرك القومى أو مسرح مصر، وتابع: "مشهد عبثى وفوضوى".

وأضاف "النحاس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا المعلم يتعامل مع الطالب على أساس أنه "ذبون"، ومصدر لجمع الأموال ولذلك يعتمد هذه الطريقة غير المقبولة من أجل الدعاية له والحصول على أكبر عدد من الطلاب، وتابع: "نحن نطالب دائماً باحترام هيبة المعلم، ولكن عليه أن يحافظ على ذلك أمام المجتمع والرأى العام ولا يتعامل مع الطالب على أساس أنه "ذبون".

وأكد أستاذ الإعلام بجامعة بنها، أن ما يقوم به معلم علم النفس، من قبيل الإفلاس العلمى، لذلك يعتمد على طريقة لا يصح عرضها إلا داخل "السيرك".