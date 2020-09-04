شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء تحاليل PCR للركاب فور وصولهم مطارى شرم الشيخ و الغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، أولى الرحلات الجوية بعد تطبيق قرار حظر دخول القادمين بدون تحليلPCR الخاص بفيروس كورونا، حيث تم عمل المسحات لجميع الركاب القادمين الذين لم يتمكنوا من إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل التحليل قبل 72 على الأكثر من موعد الرحلة.

وحرص الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، علي تفقد مطار الغردقة الدولى، بالإضافة إلى زيارة مطار شرم الشيخ الدولي أثناء أخذ العينات من الركاب، والتأكد من أخذ جميع التدابير والإجراءات الإحترازية المتبعة والمتفق عليها مع وزارة الصحة المصرية، وتفقد محجوب صالات السفر الداخلى بالمطار وصالات السفر الخارجى والأماكن التى تم تخصيصها للحجر الصحى لإجراء التحليل وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والركاب.

وطبقت المطارات المصرية، اول أمس الثلاثاء، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .

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وفقا لسلطة الطيران المدني المصري، فإن القرار لايسرى على الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب)، فضلا عن أن القادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط يمكن للراكب إجراء تحليل PCR فور صوله المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه.