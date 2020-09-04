شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيسة القومى للمرأة يشهدان مباراة استعراضية نسائية بملعب المركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مباراة استعراضية نسائية لفريقين من السيدات، وذلك ضمن فعاليات احتفالية مباراة نهائى "دورى لأنى رجل" لكرة القدم الخماسية، والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحده للمرأة وبدعم من الوكالة السويدية للتعأون الإنمائى الدولي.

واستعرضت الاحتفالية من خلال فيلم تسجيلى، أبرز الداعمين لحملة لأنى رجل، والتى جاء فى مقدمتها اللاعب المصرى محمد صلاح، وعدد من الإعلاميين فى مقدمتهم الكاتب الصحفى خالد صلاح، والإعلامى أسامة كمال .

وستقام المباراة على ملعب المركز الأولمبى بالمعادي، ويحضره كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، ودكتور بيرأكسيل فريلينجسدروف وأميرة خليل ممثلين عن سفارة السويد بالقاهرة وعدد من المحافظين، والشباب المشاركين فى حملة لانى رجل.

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كما يشهد حفل الختام كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

ويقام اليوم على نفس الملعب تصفيات نصف وربع النهائى بين ألفرق المشاركة، حيث يتأهل الفريقين الفائزين إلى نهائى دورى لأنى رجل .

ويسبق الحفل الختامى توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن دورى لأنى رجل لكرة القدم الخماسية تم إطلاقه خلال فبراير الماضى ضمن حملة لأنى رجل بمشاركة 108 فريق من جميع محافظات الجمهورية، وهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل أكثر من 2000 شاب من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدنى والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون على نشرها بكافة محافظات الجمهورية، ويحثون الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.