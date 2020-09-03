شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ترك: يجب أن نركز على ضرورة الاهتمام بالمنصات الإلكتروينه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي محمد ترك إن «العبرة في الرسالة الإعلامية هو وصولها، فيجب أن نواكب الشباب الذي أصبح يصل للمعلومة عبر الموبايل، وأن يكون لدي الإعلامي معلومات كاملة وهو يناقش أي قضية من قضايا الأمن القومي المصري، وركز على ضرورة الاهتمام بالمنصات الإلكترونية».

جاء ذلك في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الإعلام وقضايا الامن القومي»، تحت رعاية رئيس المجلس الأعلي للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وعدد من الإعلاميين والصحفيين.