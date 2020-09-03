شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو خليل: يجب وجود قناة مصرية تخرج إلى الفضاء العربي والإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو خليل، إن «العلاقة بين الأمن القومي والإعلام يمكن تشبيهها بجناحي الطائر، فهناك الأمن القومي الداخلي والخارجي، فالخارجي هو سياسات مصر وعلاقتها مع الدول الأخرى، والداخلي هو الهوية الوطنية وتشكيل الوعي لدى الشعب المصري، ويجب أن تصل المعلومة إلى المواطن بشكل كامل، ومصدر موثوق».

وأضاف أنه «لا يمكن أن أطالب المشاهد بمتابعتي وأنا لا أملك المعلومة كاملة، كذلك يجب وجود قناة مصرية تخرج إلى الفضاء العربي والإقليمي».

وقال هذا خلال الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الإعلام وقضايا الأمن القومي»، بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد كبير من الإعلاميين.

وعقب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن قناة النيل أنشئت من أجل ذلك ونعمل حاليًا على أن تستعيد دورها الذي كانت تقوم به من قبل من خلال الاهتمام بالشأن العربي.