شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي: سعيد بتخطي قناتي على يوتيوب 500 ألف متابع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الإعلامي د. عمرو الليثي عن سعادته بتخطي قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» الـ ٥٠٠ الف متابع، وفقًا لما أكده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
ونشر الليثي، عبر صفحته: «سعيد بوصول قناتي على يوتيوب إلى 500 ألف متابع بفضل الله أولًا وجمهوري ثانيًا... متمنيًا أن أكون عند حسن ظنكم دائمًا بكل ما أقدمه إليكم».
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