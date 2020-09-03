شكرا لقرائتكم خبر عن هناء السمري: أهمية تواجد الشباب بمساحات أكبر على شاشات الفضائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية هناء سمري، عضو لجنة التظلمات بالمجلس الأعلى للإعلام، إن الخطوط الحمراء في قضايا الأمن القومي ليست في المنع ولكن في كيفية تناول هذه القضايا.

وأشارت إلى أهمية تواجد الشباب بمساحات أكبر على شاشات الفضائيات، كذلك تناولت أهمية أن يكون للقيادات الإعلامية والإعلاميين والصحفيين لقاءات مع صناع القرار لتكون هناك خطوات استباقية في التعامل مع القضايا المختلفة، والتأثير في الرأي العام بشكل مستبق لتحقيق الوعي المطلوب.

وشاركت السمري في الورشة التي عقدت اليوم في ماسبيرو، تحت عنوان «الإعلام وقضايا الأمن القومي»، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد كبير من الإعلاميين.