شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: الإزالة تنتظر أي عقار مقام على أرض زراعية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن كل من يتقدم للتصالح في مخالفات البناء، يتم تقنين الوضع له وفقا للقانون.

وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» الذي يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن التعدى على الأراضى الزراعية يهدر أراضى الدولة، ولهذا وقفت الدولة المصرية بشدة في وجه المخالفين، متابعا: «لا يجوز إطلاقا على الأراضى الزراعية التي تعتبر الأمن الغذائى لمصر، وسيتم إزالة فورية لأي عقار يتم تشييده على أي أرض زراعية في مصر».

وأوضح محافظ أسيوط، قائلا: «المواطن اللى شيد مبنى يروح يتصالح لأن ذلك أفضل له، ويتم تحديد السعر له لتقنين وضعه، وأناشد كل المواطنين أن يسرعوا في التقدم بطلبات التصالح للتقنين لأن ذلك يحمل خير للمواطن والدولة».

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسيوط حققت نسبة جيدة في طلبات التصالح في مخالفات البناء، والأعداد تزداد يوميًا خلال هذه الأيام، مبينًا أن رفض طلبات التصالح يعني أن هذه الطلبات لا يجوز التصالح فيها على الإطلاق وفقا للقانون، قائلا: «أى مواطن يتقدم بطلب للتصالح يقبل منه الطلب بعد تسديد الرسوم المقررة لهذا الشأن، ثم ترى للجنة الفنية الطلب وتفحصه ثم تعرض الأمر على لجنة البت والتسعير بعد قبول الطلب من المواطن».