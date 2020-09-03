وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية فى نطاق مركز كفر الدوار وأيضًا الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالوحدة المحلية، ومنحهم دروع التميز تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم لمواصلة التفوق، وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتشجيع الطلاب المتميزين، وقدم رئيس المدينة التهنئة للطلاب وأهاليهم على جهودهم المتميزة فى ظل تحديات أزمة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انشار الفيروس.

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

وعبَّر «مرزوق» خلال الاحتفال الذى نظمه إدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية فى قاعة الاجتماعات بمجلس المدينة بحضور الطلاب وأولياء أمورهم عن فخره بالمستوى المتقدم الذي حققوه مؤكدًا أن هذا النجاح هو خطوة يجب البناء عليها، وأن اختيار الكليات والتخصصات لابد أن يكون نابع من قناعة الطالب، مطالبًا الطلاب المُكرمين بالحفاظ على تفوقهم.

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

وحضر التكريم الدكتور صلاح دحريج، مدير عام المنطقة الأزهرية بكفر الدوار، وأشرف فؤاد، مدير عام الإدارة التعليمية ببندر كفر الدوار، وأشرف جلال عتلم، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز كفر الدوار، وأحمد حمزة، نائب رئيس المدينة، والدكتور عيد بلبع، عضو مجلس الشيوخ، العميد الأسبق لكلية الأدب بجامعة المنوفية.

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

وفى ختام الحفل قام مرزوق بتكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية، وهم: إسراء أحمد عبدالعزيز مكاوي وندى صبري رمضان رمضان ويوسف محمد عبدالغني عبدالحميد وصموئيل أيمن شوقــي بخيت وأنغام محمد عثمان محمد، وعلي إبراهيم علي رجب يوسف.

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

كما تم تكريم أوائل الثانوية العامة بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية وهم: ندى تامر عبدالعظيم ناجى ومريم محمـود حسن علي الراشدي وماجدة محمود كمال السيد جاد وسمر سعيد حامد عبدالعليم وأحمد محمد الصافي محمد الجويلي وكمال عـوض كمال أحمد جمعة.

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

وتم تكريم أوائل الثانوية العامة فى منطقة كفر الدوار الأزهرية، وهم: أبوبكر أشرف حامد ويوسف محروس أحمـد ومحمود حسين محمود وتسنيم سالم عبدالعزيز وسامية رمضان محارب، وأنس محمد حلمي سعـد.

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

وشمل التكريم أيضًا الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالوحدة المحلية والوحدات التابعة لها وهم: آية عماد حمدي حميدة علي ونورهان شعبان مهدي الخطيب ونرمين مصطفى محمد عبدالعزيز ومحمد رضا خميس خفاجى وشمس جمعة عبدالعاطي زيدان وعلي سالم عبدالحميد شلبي وعلي عبد العزيز علي البربري وندى جمال فتحي محمود وعلياء محمد صبري محمد عبدالله وخالد وليد يوسـف سعـد وزياد جمال حسـن المغلاني وأحمد أسامة محمد المغربي وزياد رمضان فتحي أحمد، وضحى خميس غازي علي روتان.

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار

وسط تدابير منع انتشار كورونا فى البحيرة.. تكريم أوائل الثانوية بكفر الدوار