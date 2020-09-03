شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث الدقهلية تضبط المتورطين في واقعة «توك توك ميت غمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث ميت غمر، في محافظة الدقهلية، من ضبط شخصين خطف رجل عجوز من الشارع وسرقوا منه مبلغ مالي.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، أنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن قيام شخصين يستقلان مركبة «توك توك» بجذب أحد الأشخاص داخله أثناء سيره مترجلاً بأحد الشوارع بميت غمر- بالدقهلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المجنى عليه (بالمعاش، ومقيم بميت غمر- بالدقهلية)، وبالتواصل معه تبين أنه أثناء سيره بشارع مجاور لمسكنه قام شخصين يستقلان مركبة «توك توك» بجذبه داخله كرهاً عنه وسرقة مبلغ مالي وتركه عقب ذلك.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، واعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.