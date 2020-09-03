شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة يجتمع بالجهاز التنفيذي لجنوب سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤتمرًا موسعًا مع الجهاز التنفيذى للمحافظة اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوى السكرتير العام واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديرى الادارات بالمحافظة.

تناول اللقاء كافة المشروعات المقامة على أرض المحافظة وسير العمل بها وفق الخطة الزمنية المحددة للانتهاء منها.

واشاد المحافظ بالجهد المبذول وطالب بمضاعفة هذا الجهد من أجل زيادة سرعة عجلة الإنتاج في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم كما وجة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الصحية لحماية كافة العاملين من خطر فيروس كورونا.

وأشار المحافظ لضرورة تعاون كافة أجهزة المحافظة وتبادل الخبرات فيما بينهم لسرعة الإنجاز، وطالب بحصر كافة المعوقات ان وجدت لعرضها على كبار المسئولين بالدولة للعمل على حلها.

وشدد على الضرب بيد من حديد على كل متجاوز في حق الدولة وبخاصة تنفيذ قرارات الإزالة وفقا للقانون، كما دعا لتكثيف الجهود للإنتهاء من مشروعات تطوير مدينة طور سيناء والتى تستعد لافتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وكذلك كافة المشروعات بكل مدينة وفقة جدول زمنى محدد.

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