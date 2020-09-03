شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تجري تحليل pcr للسائحين القادمين بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بحظر دخول القادمين من الخارج إلا بحمل شهادة تحليل pcr سلبي قبل وصول ٢٧ ساعة اجري مسؤولو الصحة بالبحر عدد من المسحات للسلئحين القادمين مما لا يحملون شهادة تحليل لفيروس مورونا.

وجرى سحب عدد العينات بمطار الغردقة الدولي من السائحين القادمين إلى مدينة الغردقة للسياحة، وذلك لعمل تحليل PCR لفيروس كورونا بقيمة ٣٠ دولار للتحليل للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا .

واكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر انه تم تخصيص مكان لأخذ العينات بصالة الوصول بصالة الوصول من القادمين من غير حاملي شهادة pcr لتخليها في معامل المديرية واخطار الاجهزة المختصة بالنتائج فور ظهورها .

فيما تواصل السلطات المختصة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالبحر الاحمر المتمثّلة في مطاري مرسي علم والغردقة ومينائها سفاجا والغردقة البحريين قرار مجلس الوزراء بحظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية حيث ان هذا القرار يسرى على القادمين.

واستثنت سلطة الطيران المدني المصري مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين بانه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل ال PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات وذلك في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل ال PCR “بنتيجة سلبية قبل ٧٢ساعه على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة”، وذلك مقابل سدادالرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولار أمريكى. ويطبق هذا القرار اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وإلي حين إصدار تعليمات أخرى.

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