شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صيدلي يبيع الاقراص المرة داخل صيدليته والتحفظ على800 قرص ترامادول بحوزته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن المنوفية من ضبط صيدلى بمركز الشهداء يستغل من صيدليته مكانا لبيع المواد المخدرة على المتعاطين بغرض الاتجار وجنة الارباح حيث تم ضبطه وبحوزته800قرص ترامادول بعرض الاتجار ومبلغ مالى تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعةواخطرت النيابة للتحقيق الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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