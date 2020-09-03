شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي: العلاقات بين السيسي وبوتين جيدة.. ومصر الفاعل الأهم بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ«دماغ بوتين»، أن هناك علاقات جيدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف «دوجين»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «ten»، أن العلاقات بين مصر وروسيا جيدة للغاية، لافتًا إلى أن التعددية القطبية ستجعل مصر الفاعل الأهم في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر والعراق يمثلان حلقة هامة جدًا في المنطقة، مشددًا على أنه يجب على الغرب أن يبتعد عن التدخل في الشرق الأوسط.