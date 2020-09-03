المقاولون العرب: أعمال مكثفة لإنشاء نفق «عرابي» بالزقازيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت شركة المقاولون العرب أن فرع الشركة بشرق ووسط الدلتا يقوم بأعمال مكثفة لإنشاء نفق «عرابي» للسيارات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وأضافت الشركة أن النفق يبلغ طوله 350 متر وبعرض 14 متر بواقع حاراتان في كل اتجاه، وذلك لربط شرق وغرب مدينة الزقازيق وتقليل الازدحام المروري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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