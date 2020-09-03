شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو الفنادق العائمة: إيرادتها صفرية منذ بداية كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مستثمرو الفنادق العائمة، عن المأساة التي يعيشها هذا القطاع منذ بداية جائحة كورونا، موضحين أن إيرادات هذه الفنادق كانت صفرية طوال هذه الفترة الماضية، والتزاماتها كانت مستمرة تجاه العمالة والرسوم التي تفرضها الدولة.

ضم الاجتماع الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، مجموعة من المستثمرين الذين يمتلكون 3 فنادق عائمة فأكثر، وتم تمثيل كافة المستويات بالنسبة للمستثمرين الذين كشفوا عن مشاكل كبيرة تعرقل عودة العمل بشكل جيد في الفترة المقبلة.

ومن بين المستثمرين الذين حضروا الاجتماع على سبيل المثال لا الحصر الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة السابق، وهبة عمر، وعادل باسيلى، وإيهاب عبدالعال، وأحمد الملاح، وتامر أيوب، وصبرى ينى.

قدم المجتمعون الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ولجنة الأزمات برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وأعضاء اللجنة، على جهودهم لاحتواء ازمة كورونا ووقف تداعياتها على القطاع السياحى.

أما بالنسبة للفنادق العائمة كمنشآت سياحية يجب أن تنظر الدولة إليها بشكل مختلف حيث أن إيراداتها منذ بداية الجائحة كانت صفرية أي لا يوجد لها أي إيرادات، كما أنه من المتوقع عدم عودة السياحة الثقافية والنيلية لطبيعتها ليس قبل منتصف 2021.

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