شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية رسمية: 3 ساعات ونصف متوسط تأخير القطارات الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت إحصائية رسمية بالسكة الحديد أن متوسط تأخير القطارات في مختلف الخطوط امس الاربعاء بلغت ٣ ساعات و٣٥ دقيقة يوميا. وذلك بسبب أعمال تجديدات السكة والاشارات. وأوضحت الاحصائية الرسمية ان خط القاهرة / الاسكندرية ٢٠٠ كيلو متر كان الاول ب ٤٥ دقيقة تأخير يوميا، وجاء خط بنها / بورسعيد الثاني ب ٤٥ دقيقة يوميا، في الوقت الذي بلغ متوسط تأخيرات القطارات في الوجه القبلي القاهرة / أسوان ساعه و٢٥ دقيقة يوميا بسبب تجديدات السكة، منها ٤٠ دقيقة في المسافة بين القاهرة / اسيوط. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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