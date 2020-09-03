شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يهدي فوز الجامعة بالمركز الأول لأهل المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبدالعزيز رئيس لجنة التصنيف بالجامعة ووكيل كلية الهندسة بمناسبة حصول جامعة أسوان على المركز الأول في تصنيف التايمز البريطاني 2021 على الجامعات المصرية والمركز من 500-401 على مستوي العالم وذلك للعام الثاني على التوالي.

وهنأ رئيس الجامعة أهل محافظة أسوان بهذا التصنيف الجديد متمنيا دوام التقدم والازدهار لجامعة أسوان التي تخدم أبناء محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه جاء التصنيف كالتالي تتصدر جامعة أكسفورد التصنيف في المركز الأول عالميا، بينما تراجعت جامعة كامبريدج في المركز الثالث.

وجاءت جامعة أسوان في الترتيب من ٤٠١ إلى ٥٠٠ وتعتبر الأولى على مستوى الجامعات المصرية والعاشر عالميا.

ويأتي ذلك كحصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والانشاءية ومدي علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول اليها وياتي إدراج جامعة أسوان في المركز الأول تتويجا للمجهودات الباحثين والعمل على النشر العلمي واهتمام الجامعة بالمعامل وتأسيس البنية التحتية لإثراء العملية التعليمة والبحثية داخل الجامعة وربطها بالمجتمع والبيئة المحيطة والأبحاث التي تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرح علمى وبحثى بجنوب الصعيد.

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