شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: الحكومة تعاملت مع «كورونا» بـ«احترافية».. ونسعي لمنع تكدس الجامعات والمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية شديدة.

وأوضح مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة «المحور»، أن الحكومة تسعى لعدم وجود تكدسات داخل المدارس والجامعات لحماية الطلاب.

وأضاف مستشار الرئيس،: «نتابع ما يحدث علميا لحظة بلحظة فيما يخص كورونا وتطورات الأزمة عالميا، بالإضافة لتطبيق أحدث المعايير الطبية لمواجهة أزمة كورونا».

وأوضح أنه لا يوجد دواء مخصص لفيروس كورونا حتى الآن، وأن كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر يشيد بها جميع المنظمات الطبية العالمية.