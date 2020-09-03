شكرا لقرائتكم خبر عن روائية: السوشيال ميديا شكل من أشكال الإبداع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رضوى العوضي، الكاتبة الصحفية، إنه ليس كل ما يقدم على السوشيال ميديا مقبولًا؛ لأن كل ما يقدم الآن دون هدف واضح، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا منصة مثل أي منصة إلكترونية سواء فنية أو علمية أو إبداعية أو إعلامية وبها شيء يقدم سواء له هدف أو دون.

وأضافت «العوضي»، خلال لقائها مع الإعلامية الدكتورة داليا المبتولي، في برنامج «بروبجندا»، المذاع على قناة «النهار»، أنه ليس من العيب استخدام أي من المنصات الإلكترونية ولا بد من التماشي مع التطور ولكن لابد من وجود هدف سامي أقدمه ويستفيد منه المجتمع حتى ولو كانت فيديوهات تيك توك، مشيرة إلى أنه لا بد من استخدام السوشيال ميديا بشكل صحيح يستفيد منه الجميع وبشكل قانونى.

وتابعت: «أنا أرى أن السوشيال ميديا شكل من أشكال الإبداع لكثير من الشباب قدموا فيه إبداعات ونجحوا فيه بشكل كبير»، مشيرة إلى أن هناك بعض النماذج السيئة التي استخدمت السوشيال ميديا بشكل خاطئ جعلت كثيرًا من الناس تخشى التحدث على هذه المنصة وتسيء لها.