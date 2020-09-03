مطارا الغردقة وشرم الشيخ يجريان تحليل PCR للسياح فور وصولهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، الخميس، أولى الرحلات الجوية بعد تطبيق قرار حظر دخول القادمين بدون تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.

وأجرت سلطات المطارين، المسحات لجميع الركاب القادمين الذين لم يتمكنوا من إحضار شهادة تفيد بإجراء تحليل التحليل قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من موعد الرحلة .

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يأتي ذلك تنفيذاً لقرار وزارة الطيران المدني، بتوجيه عناية شركات الطيران العاملة في مطارات (الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا) الدوليين بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل الـ PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم الي تلك المطارات .

وتفقد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات مطاري الغردقة الدولى وشرم الشيخ أثناء أخذ العينات من الركاب، للتأكد من أخذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة والمتفق عليها مع وزارة الصحة المصرية.

وتفقد محجوب صالات السفر الداخلي الخارجي والأماكن التى تم تخصيصها للحجر الصحى لإجراء التحليل، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والركاب.