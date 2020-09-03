ساعات الليل أطول من النهار.. أستاذ بمعهد الفلك يكشف فوائد ذروة الاعتدال الخريفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الحالي هو ذروة الاعتدال الخريفي لعام 2020.

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن فصل الخريف يبدأ يوم الثلاثاء الـ22 من سبتمبر في تمام الساعة 15 والدقيقة 31، ويبلغ طول هذا الفصل نحو 93 يوما و15 ساعة و46 دقيقة.

وأوضح تادرس في تصريحات لمصراوي، أن فوائد ذروة الاعتدال الخريفي لعام 2020، تتمثل في شروق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار بالليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفًا في نصف الكرة الشمالي وربيعا في نصف الكرة الجنوبي.

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وأضاف أن بعد هذا الموعد المذكور، تبدأ ساعات النهار في الانخفاض، وتزيد ساعات الليل تدريجيًّا، حتى يصل ذروته في 23 ديسمبر من كل عام؛ حيث ذروة فصل الشتاء.

وأشار تادرس، إلى أن يوم 21 مارس و 21 سبتمبر من كل عام أيضاً، يتساوى الليل والنهار تماما، ويطلق عليهما الاعتدالين، حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء تماما فتسقط آشعتها بالتساوي على نصفي الكرة الأرضية، وفي نفس الوقت تشرق الشمس في اتجاه الشرق تماما وتغرب في اتجاه الغرب تماما، وتكون فوق رأس الإنسان تماما وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، فلا يكون للإنسان ظلا على الأرض في الدول الواقعة على خط الاستواء.

وتابع تادرس: كما يحدث في هذا اليوم أيضًا (22 سبتمبر) اقتران بين كوكب عطارد ونجم سبيكا (ألفا برج العذراء) باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ولمدة 15 دقيقة فقط؛ حيث يغربان معًا في السادسة والنصف مساءً تقريبًا.