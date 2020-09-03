وزيرة الصحة: أكثر نسب وفاة بـ"كورونا" حدثت لحالات مصابة بأمراض مزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد المنعم:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مجابهة فيروس كورونا، حيث تمت الإشارة إلى الموقف الحالي لانتشار الفيروس حتى اليوم 3 سبتمبر، فيما يتعلق بعدد حالات الشفاء، والحالات الجديدة، وإجمالي عدد المصابين والوفيات.

وقالت وزيرة الصحة، إن أكثر نسبة وفاة جاءت في الحالات المصاحبة لأمراض مزمنة، وأن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بالوفاة ما بين 60-69 عامًا بنسبة 29.1% بينما في حالة الأطفال أقل من 10 سنوات فإن معدل الوفاة تقل بنسبة 1%، كما أن معدل حدوث الوفيات لكبار السن يفوق حدوثها في المراحل العمرية الأصغر، وهو ما يتفق مع المعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ووفقا لما عرضته الدكتورة هالة زايد، فإن معدل الإصابة الأسبوعي وصل 1137 حالة خلال الفترة من 22-28 أغسطس بعد أن كانت الإصابات بلغت 844 في الأسبوع السابق عليه، وهو ما يدعونا إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.