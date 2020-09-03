سعيد حساسين نائبا لرئيس حزب السلام الديمقراطي للشئون البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - ‏‫

الخليج 365 أصدر المجلس الرئاسى لحزب السلام الديمقراطى برئاسة المستشار أحمد الفضالي، قرارا بتعيين الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، نائبا لرئيس الحزب للشئون البرلمانية. وأكد " الفضالى " فى تصريح له عقب اجتماع المجلس الرئاسى للحزب، الخميس، أن الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى برئاسة الدكتور سعيد حساسين كان لها دورها الكبير تجاه جميع القضايا التشريعية والرقابة التى ناقشها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الفصل التشريعى الأول، وعلى مدى خمس دورات متتالية لمجلس النواب . ووجه رئيس الحزب، التحية للدكتور سعيد حساسين ولجميع أعضاء الهيئة البرلمانية بالبرلمان.

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