الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان لها، الخميس، أن مديريات الطب البيطري شنت حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية في 14 محافظة وهي (الغربية، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، السويس، كفر الشيخ، الفيوم، الدقهلية، المنيا، سوهاج، أسوان)، وتم بالمرور والتفتيش على 223 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات.

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وأشارت الوزارة، إلى أنه تم رصد 115 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأوضحت أنه تم إصدار 12 قرار إداري لغلق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 84 منشأة بيطرية بمحافظات: الغربية- الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج - الفيوم، تم عمل 2 محاضر (جنح) بمحافظة: المنوفية وكفر الشيخ، وعدد 9 محاضر إدارية بمحافظات: الجيزة – الشرقية – الإسكندرية – الفيوم – المنيا.

وتم تنفيذ قرارات الغلق لعدد (20) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – الدقهلية.