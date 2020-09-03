ضبط 41 ألف لتر زيوت محركات سيارات سابق استخدامها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 41200 لتر من زيوت محركات السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها حفاظاً على البيئة والصحة العامة داخل مصنع للزيوت المعدنية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وأكدت التحريات تجميع المدير المسئول عن المصنع لزيوت محركات السيارات السابق استخدامها، وطرحها للبيع بالأسواق بعد تدويرها بإضافة بعض الكيماويات لتحسين اللون واللزوجة على أنها زيوت معدنية صالحة للاستخدام مما يحدث أضرار بالغة على محركات السيارات وخاصةً الحديثة منها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع .