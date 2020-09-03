بعد استغاثة والدتها.. القبض على متهم حاول اغتصاب طفلة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
في استجابة سريعة لاستغاثة سيدة نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة في ضبط متهم شرع في الاعتداء على ابنتها.
رصدت المتابعة الأمنية استغاثة لإحدى السيدات تحت عنوان (استدرجها بكيس شيبسى وبسكويت.. مُسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث) والتى تم نشرها على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، متضمنا التماسها سرعة ضبط المشكو في حقه.
تم تحديد المتهم وتبين أنه صاحب محل إكسسوار سيارات، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة. وتمكن فريق البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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