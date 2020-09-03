مصدر أمنى يكشف حقيقة مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر "فيسبوك" بمد المهلة المحددة؛ لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 أبريل المقبل.
وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، مشيرًا إلى استمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر أن وحدات المرور تستقبل المواطنين؛ لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم خلال المهلة المحددة التى تنتهى أكتوبر المقبل.
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