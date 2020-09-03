بالفيديو.. ضبط 116 طن أعلاف حيوانية و68 طن مقطعات دواجن فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال الـ24 ساعة الماضية. جهود الإدارة استهدفت التصدي للمخالفات التي تتعلق بغش مستلزمات الإنتاج الزراعي والسلع الغذائية والإضرار بالصحة العامة والبيئة. وشملت الجهود ضبط 116 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر داخل شركتين ومخزن بكفر الشيخ، و68 طن مقطعات دواجن فاسدة داخل 3 مجازر وثلاجة بدون ترخيص. Advertisements وتم ضبط 16 طن مواد غذائية بدون مصدر داخل 3 مصانع ومركز ومخزن بدون ترخيص إضافة إلى ضبط 18 طن مخلفات جلود حيوانات وأحبار وأوراق مقلدة ومجهولة المصدر داخل مصنعين ومطبعة بدون ترخيص في القليوبية. تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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