أخبار مصر | روسيا تقرر استئناف حركة الطيران مع مصر بـ3 رحلات أسبوعيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تقرر استئناف حركة الطيران مع مصر بـ3 رحلات أسبوعيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" اليوم الخميس، عن عودة رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من يوم 9 سبتمبر الجاري، بمعدل 3 رحلات في الأسبوع.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن عملية شراء التذاكر أصبحت متاحة بالفعل على موقععها الرسمي.
وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت اليوم الخميس، بأنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول، وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ووفقا لبيان صدر عن الحكومة الروسية سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.
وقال البيان إن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع على مرسوم بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث.
وسمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران مع الدول الثلاث بناء على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة كورونا في روسيا.
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وفي سياق منفصل، كشف الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن حركة الطيران العالمية متأثرة بشدة حتى وأن عادت فأنها تعود ببطئ شديد، لافتًا إلى أن القيود التى وضعتها الدول تجعل المسافر يفكر أكثر من مرة فى السفر قبل أن يتخذ القرار، وتابع:"التقديرات المتفائلة بعودة الطيران لطبيعتها تقول أنه سيكون فى عام 2023، بينما المتشائمة تقول 2026".
وأضاف "محمد منار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يأمل أن تعود حركة الطيران إلى طبيعتها قبل هذه التقديرات، خاصة فى ظل الوعى المتنامى لدى المواطنين تجاه فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الطبية والصحية المنصوص عليها.
وفي سياق متصل أكدت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه غير وارد دخول أي سائح إلى مصر بدون إجراء اختبار pcr، مشددة على أن هذا القرار في مصلحة المقصد السياحي المصري للتأكد من أن الواصلين غير حاملين لفيروس كورونا.
وقالت سها في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه في حالة تعذر إجراء اختبار pcr في بلد السائح، يمكنه إجراء الاختبار داخل مطار شرم الشيخ بالتنسيق مع وزارة الصحة، مستطردة" سيلتزم السائح وقتها بالمكوث في غرفته في الفندق حتى ظهور نتيجة الاختبار".