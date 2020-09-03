شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قبرصية تعمل على الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي تقدم منحاً للطلاب المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية في جمهورية قبرص أن مؤسسة أثاناسيوس كتوريديس تقدم بالتعاون مع شركة الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي، المشروع الرائد لربط الكهرباء الذي يربط الشبكة الوطنية لمصر بأوروبا عبر قبرص، 15 منحة دراسية للعام الدراسي 2020 - 2021 للمواطنين المصريين للدراسات الجامعية والدراسات العليا في جامعات رائدة في مصر وقبرص وأوروبا.

تقدم المنح الدراسية للمرشحين لدراسة مجموعة واسعة من المجالات والتخصصات، وتُمنح فقط للدراسات بدوام كامل ، وللحصول على المزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع: http://www.ktoridesfoundation.org/

يذكر أن الشركة القبرصية للربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي تقوم بمشروع ربط شبكات الكهرباء بين مصر وقبرص واليونان وأوروبا، وهي الشركة الرسمية لهذا المشروع.

كانت جمهورية قبرص قد أصدرت التصريح النهائي لمشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي بين مصر وقبرص، وأدى إصدار التصريح المتعلق بذلك إلى إعطاء الضوء الأخضر لبناء محطة تحويل التوتر الكهربائي العالي (HVDC)، والتي تم اختيار شركة سيمنس لإنشائها.

ووافق مكتب التخطيط والإسكان بجمهورية قبرص بالفعل منذ نوفمبر 2019 على تصريح لإنشاء محطة تحويل التوتر الكهربائي العالي (HVDC) بطاقة 2000 ميجاوات، بالإضافة إلى نقاط ربط للكابل تحت سطح البحر الذي يربط شبكات الكهرباء في قبرص ومصر وجزيرة كريت اليونانية والاتحاد الأوروبي.

وفي يونيو 2019 تم التوقيع على اتفاق لمنح أرض لبناء محطة التحويل في قبرص لمدة 33 عاماً مع إمكانية التجديد لمدتين مماثلتين. كما تم الانتهاء من الدراسات البيئية والفنية وغيرها من الدراسات الضرورية للمشروع، وكذلك الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القبرصية.

وتقدر تكلفة إنشاء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين مصر وقبرص بطاقة 1000 ميجاوات بمليار يورو، وللمشروع فوائد اجتماعية واقتصادية للدول المعنية. يبدأ العمل بالربط الكهربائي بين قبرص واليونان بحلول ديسمبر 2023، وفي نفس التاريخ يبدأ أيضاً تشغيل الربط الكهربائي بين مصر وقبرص.

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يذكر إن مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي يشكل الممر الكهربائي الذي يربط بين مصر وأوروبا عبر قبرص، ويشكل مركزاً للطاقة لأفريقيا والعالم العربي.

وأعربت شركة الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي عن خالص شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الشخصي للمشروع وكذلك للحكومة المصرية.