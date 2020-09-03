شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن الإسلامي» و«العالم الاسلامي» تواجهان التطرف والإسلاموفوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، في مدينة الرياض اليوم مذكرة تفاهم، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها مواجهة التطرف والغلو والإسلاموفوبيا ودعم قيم الحوار والتعايش والتعريف بقيم الإسلام الصحيح المبنية على الوسطية والتسامح والتعايش واحترام ثقافة الآخر.

ووقع على مذكرة التفاهم عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأمين العام، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، فيما وقعها عن رابطة العالم الإسلامي، الأمين العام، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين نشر الوسطية والاعتدال وبيان رؤية الإسلام حول التطرف العنيف والإرهاب والانحراف الفكر والقضايا الإنسانية المعاصرة، بالإضافة إلى المشروعات التعليمية والثقافية والخيرية والإغاثية عبر الجهات المختصة التابعة لكلا الطرفين، وتنسيق الجهود والمواقف حيال القضايا التي تهم الأمة الإسلامية في المحافل الدولية.

وتتضمن مجالات التعاون أيضا تنظيم لقاءات مع المفكرين والأكاديميين من أتباع الثقافات والحضارات والأديان الأخرى لبحث التعاون من أجل الحوار والتعايش، وإبراز الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه الإنسانية العالمية.