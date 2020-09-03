شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «تنمية الصادرات» و«الأوقاف» لنقل 1253 ورشة حرفية من الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محافظة البحر الأحمر نقل الورش الحرفية والصناعية من الغردقة إلى مدينة «الحرفيين الجديدة»، لإعلان المدينة السياحية خالية من الورش المقلقة للراحة والمسببة للتلوث، إذ وقّعت هيئة الأوقاف والمحافظة بروتوكول تعاون مع البنك المصرى لتنمية الصادرات لتمويل كامل بنسبة 100% لنقل هذه الورش الخدمية والصناعية، وبفائدة متناقصة بلغت 5%.

بروتوكول التعاون يهدف إلى التيسير على أهالى وأبناء المحافظة من أصحاب الورش الحرفية والصناعية المقلقة للراحة والملوثة للبيئة داخل المناطق السكنية للحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة السياحية، وجعل «الغردقة» خالية من الورش، باعتبارها مدينة صديقة للبيئة، إذ سيتم نقل جميع الورش الحرفية والفنية من داخل نطاق الكتلة السكنية إلى أطراف المدينة بالطريق الدائرى الأوسط.

وقال مسؤولو هيئة الأوقاف إن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائرى الأوسط في الغردقة على مساحة 60 فدانًا، وتشمل 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 123 محلًا تجاريًا بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه؛ وتشمل 16 كافيتريا، و16 محلًا تجاريًا (سوبر ماركت) لتقديم الخدمات للمنطقة، إلى جانب محطة بنزين ومول تجارى ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجدا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي قد يحتاجها أهالى المحافظة.

وأشار مسؤولو المحافظة إلى أنه سيتم وبشكل عاجل نقل الورش إلى المدينة الجديدة، بعد تزايد شكاوى أهالى الغردقة من انتشار التلوث، وتشويه الوجه الحضارى للمدينة السياحية أمام زائريها، في حين طالب العشرات من أصحاب الورش الحرفية والصناعية بمدينة الغردقة مسؤولى وزارة الأوقاف بتخفيض أسعارها.