شكرا لقرائتكم خبر عن والي الخرطوم: 28 ألف أسرة تضررت من فيضان النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف والي ولاية الخرطوم السودانية أيمن خالد نمر عن أن الولاية حشدت الدعم لتقديم الايواء والغذاء وخدمات الصحة للاسر التي تضررت من الفيضان ووصل عددها حتى الآن ٢٨ ألف اسرة منها ٩ الف اسرة تضررت تضررا كاملا .

و ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن والي الخرطوم قال لدى اجتماعه اليوم بمديري البنوك وشركات الاتصالات السودانية «أن هناك حاجة عاجلة لعدد 41350 سلة غذاء وعجز في عدد 7600 خيمة و11350 مشمع بجانب الحاجة الكبيرة للامصال والأدوية اللازمة للرعاية الصحية والمبيدات لمكافحة الأوبئة .

وأشاد والي الخرطوم بمواطني الولاية الذين تركوا منازلهم ووقفوا إلى جانب التروس لصد موجة الفيضان العالية التي وصلت إلى منسوب 17.62 متر.

وجدد الوالي ان ولايته وضعت كل امكانياتها للتصدي للفيضان ومعالجة آثاره فيما تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الوضع الحالي بتدعيم التروس حتى لا تتفاقم الأضرار وذلك بمشاركة الحكومة الانتقالية والقوات النظامية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات.

من جهتهم اكد ممثلو البنوك وشركات الاتصالات وقوفهم مع ولاية الخرطوم حتى تتجاوز الوضع الحرج ودعمهم مجهوداتها لتوفير الآليات لصد الفيضان وتوفير الايواء والغذاء وخدمات الصحة، واكدوا ان مسئوليتهم تجاه المواطن تفرض عليهم الوقوف إلى جانبه وان مساهمتهم ستكون في مستوى توقعات المجتمع منهم.

واعلن ديوان الزكاة تبرعا فوريا بمبلغ 5 مليون جنيه لمتضرري الفيضان بالولاية.