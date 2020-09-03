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شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي برفض استشكال رئيس غرفة شركات السياحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رفضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية الاستشكال المقدم من حسام سلامة جودة الشاعر، بصفته رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ضد كل من مهند صلاح فليفل، وإيهاب عبدالعال، وخالد المناوي، لوقف تنفيذ حكم ببطلان نتيجة انتخابات غرفة شركات السياحة.
وقد تم قيد الإشكال بتاريخ 20/6/2020 أمام الدائرة (2) إشكالات شمال القاهرة، وتحدد له أول جلسة 7/7/2020 وتداول بالجلسة، وجلسة 1/9/2020، قضي فيه رفض، واستمرار في التنفيذ، وتغريم المستشكل بصفته 800 جنيه.
وكانت المحكمة أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التي عقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2018، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
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