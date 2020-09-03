شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهولة ودقيق بلدي مدعم ولحوم بحملة تموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان أزر و2 طن سكر مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و10 عبوات تقاوٍ زراعية منتهية الصلاحية، و15 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و50 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.