شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مصر حققت نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات خلال فترة رئاسة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمّنت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري خلال فترة توليه رئاسة الدولة المصرية، مؤكدة أن مصر نجحت بفضل توجيهات القيادة السياسية في تحقيق نهضة كبيرة وغير مسبوقة في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة أدت إلى تحسن مؤشرات التنمية.

وقالت «الشبراوي»، في بيان مساء اليوم الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة لمصر في مجال مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكة الطرق والأنفاق والكباري، موضحة أن تلك المشروعات ستجعل من مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

وأضافت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عكف على وضع استراتيجية حقيقية لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطن من أجل توفير حياة كريمة لجميع المصريين، موضحة أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت طفرة عمرانية لم تحدث منذ 40 عامًا.

وأوضحت أن أكبر دليل على نجاح الرئيس السيسي يتمثل في شهادة جميع التقارير الاقتصادية الدولية التي أكدت على قوة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تعيش خلال المرحلة الحالية حالة من الاستقرار والبناء ستؤدي بشكل كبير إلى إنعاش كل المجالات سواء السياحة والاستثمار وبناء المصانع وغيرها.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إعادة بناء الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته بالكامل، موضحة أن الفلسفة والسياسة الاقتصادية للرئيس السيسي اتخذت اتجاهًا واضحًا في كيفية التحول إلى السوق الحر والدولة الرأسمالية من خلال إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن مصر استطاعت أن تستعيد مكانتها في الشرق الأوسط، موضحة أنه مع الوقت سيكون لها دور قوي في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي بفضل ما تمتلكه من موارد بشرية ووفرة المواد الخام واستطاعت أن تحسن من بيئة الأعمال والتشريعات والقوانين بجانب وفرة الطاقة.

Advertisements