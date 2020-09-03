شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يؤكد الاهتمام بطابور الصباح والإذاعة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ضرورة الاهتمام بطابور الصباح والإذاعة المدرسية يوميًا، وتزويد الطلاب بالمعلومات في مختلف المجالات.

وأضاف المحافظ أثناء حضوره اليوم الختامى لفعاليات البرنامج التدريبي المتميز لرفع مستوى أداء مديرى المدارس، والذي أقيم في مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات بالعريش، أنه على مديرى المدارس الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم يوميا، إلى جانب الاهتمام بالإذاعة المدرسية لتزويد الطلاب بالمعلومات الثقافية في مختلف المجالات.

وأشار المحافظ إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية وتحبيب الطلاب في العلم والمدرسة حتى يصبحوا نافعين لوطنهم بالعلم والتفوق.

وأكد المحافظ استعدادات المحافظة وجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية للعام الدراسى الجديد حسبما يحدد موعده، منوها إلى أن تكون جميع المدارس مجهزة ومكتملة الكوادر في مختلف التخصصات، وأن تكون معدة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في حال استمرار أزمة كورونا حيث قدم المحافظ التهنئة لمديرى المدارس بقرب بدء العام الدراسى الجديد، وأنه على المدرسين وجميع العاملين بذل كل الجهد لصالح الطلاب ودعم العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، على أهمية البرنامج التدريبى المتميز الذي قامت بإعداده وتنفيذه إدارة التدريب التخصصى بمديرية التربية والتعليم لرفع مستوى أداء مديرى المدارس الإعدادية والثانوية ومدارس التعليم الفنى في مختلف الجوانب الإدارية والمالية والقانونية والفنية وإكسابهم الخبرات اللازمة ورفع كفاءتهم بما يتناسب مع المؤسسة التعليمية (المدرسة) دعما للعملية التعليمية.

حضر اللقاء والبرنامج التدريبى كل من محمد السيد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، محمد محمود، مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، محمود الكاشف، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة العريش التعليمية، وعدد من قيادات التربية والتعليم.

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كما شارك في البرنامج التدريبى كل من طارق مصطفى، مدير إدارة التدريب التخصصى، هشام سعيد كيلانى، رئيس قسم بإدارة التدريب التخصصى، عبدالرحمن قويدر، مسؤول الدمج بإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وعدد من المتخصصين في مختلف المجالات.. بحضور 58 من مديرى المدارس.