شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة واسترداد 7 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة خلال حملة مكبرة بمركز سمالوط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25% جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ على أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونهاية شهر سبتمبر هي الفرصة الأخيرة للتصالح، وعقب ذلك ستتم الإزالة الفورية.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة إزالات مكبرة، تمكنت خلالها من استرداد 3 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة، بمساحة 800 متر، بقرية دير جبل الطير، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعدٍ على حرم السكة الحديد بحي شرق المدينة، بمساحة 123 مترًا.